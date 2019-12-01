16:47 | 4.12.2019

МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.



Известно, что делом занялся генеральный прокурор Германии. Правоохранительные органы считают, что у них достаточно фактических доказательств причастности государственных органов России или республики Чечни к убийству Зелимхана Хангошвили, передает lenta.ru.



Ранее газета WSJ писала, что правительство Германии может ввести санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российскими властями.



Напомним, 23 августа в парке Берлина был убит выстрелом в голову гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили, которого называли одним из приближенных к лидерам чеченских сепаратистов Аслану Масхадову и Шамилю Басаеву.

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