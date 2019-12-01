В результате пожара в колледже в Одессе погиб один человек

16:42 | 4.12.2019

В результате пожара в колледже в Одессе погибла женщина 1976 года рождения. Двенадцать человек пострадали, в том числе четверо пожарных, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. По данным «скорой помощи», состояние пострадавших - средней тяжести и тяжелое.



По предварительной информации спасателей, возгорание произошло на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса.

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