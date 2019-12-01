Россия и мир
16:42 | 4.12.2019
В результате пожара в колледже в Одессе погиб один человек
По предварительной информации спасателей, возгорание произошло на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:09 | 4.12.2019
Передозировка? Пропавшего в Екатеринбурге таксиста нашли в больнице
17:02 | 4.12.2019
Трое мужчин задержаны в аэропорту Кольцово за попытку незаконного вывоза 2 миллионов рублей
16:57 | 4.12.2019
В ходе выездного заседания комитет по градостроительству провел внеплановую проверку работы транспорта на Перми I
16:55 | 4.12.2019
Свердловский облсуд поставил точку в деле бывшего директора алапаевского водоканала
16:48 | 4.12.2019
Депутат Алексей Грибанов ответил на вопросы пермяков
16:32 | 4.12.2019
В Свердловской области восстановили в должности повара женщину, которую уволили из-за головной боли
16:04 | 4.12.2019
В Екатеринбурге переместят остановку «Дом кино»
14:02 | 4.12.2019
Компанию, занимавшуюся благоустройством сквера за екатеринбургским Оперным театром, оштрафуют за срыв сроков
13:54 | 4.12.2019
Неизвестные пытаются дискредитировать свердловские СМИ
13:46 | 4.12.2019
В Свердловской области будут судить уральца, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти
13:41 | 4.12.2019
В Прикамье в 2019 году более 2 тысяч человек переехали из аварийного жилья на год раньше
13:08 | 4.12.2019
Избирком Свердловской области отказал инициативной группе в референдуме о возвращении прямых выборов мэра
12:57 | 4.12.2019
На пермской эспланаде начались работы по строительству ледового городка «Легенды древней Пармы»
12:49 | 4.12.2019
Евгений Куйвашев заработал миллиард для региона
12:40 | 4.12.2019
Губернатор Максим Решетников назначил нового куратора здравоохранения в Пермском крае
12:37 | 4.12.2019
В Перми пройдет более 170 новогодних мероприятий
12:29 | 4.12.2019
На трассе Екатеринбург – Тюмень в ДТП погибли мужчина и женщина
12:27 | 4.12.2019
Пермский театр «У Моста» стал лучшим региональным театром
12:17 | 4.12.2019
Губернатор Прикамья поручил оказать необходимую поддержку пострадавшим в инциденте со стрельбой в Перми
12:14 | 4.12.2019
До конца года в Прикамье начнет работать Центр компетенций для сельскохозяйственников
12:12 | 4.12.2019
По факту утренней стрельбы в Перми возбуждено уголовное дело
12:02 | 4.12.2019
Следственный комитет России запускает акцию «Скажи мечте: «Да!»
11:51 | 4.12.2019
Клинический перинатальный центр Екатеринбурга прошел сертификацию
11:22 | 4.12.2019
Юным уральцам расскажут о святой Екатерине на уроках
11:01 | 4.12.2019
В Екатеринбурге на Химмаше украли колеса Audi
10:41 | 4.12.2019
В Первоуральске водитель сбил пожилого пешехода
10:31 | 4.12.2019
В Екатеринбурге откроется Рождественская ярмарка
09:47 | 4.12.2019
На Химмаше в Екатеринбурге эвакуировали цех по производству трансформаторов из-за пожара
09:22 | 4.12.2019
В Екатеринбурге на Шаумяна KIA Rio сбила 17-летнюю девушку