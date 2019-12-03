Премьер-министр Монголии объявил о старте проекта газопровода из РФ в Китай

13:28 | 4.12.2019

Монгольский премьер-министр Ухнагийн Хурэлсух на встрече со своим Дмитрием Медведевым заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии, сообщает РИА «Новости».



«Я понимаю, что сегодня дан старт началу этого проекта», — объявил он, указав, что рад поддержке российской стороной именно этого маршрута. Сразу после этого Хурэлсух провел переговоры с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.



Монгольский премьер также заявил о намерении продолжить военно-техническое сотрудничество с Россией.

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