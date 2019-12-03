Глава комиссии бундестага раскритиковал позицию Украины по «Северному потоку-2»

13:22 | 4.12.2019

Политика Украины по газопроводу «Северный поток-2» и ее поддержка действий США, препятствующих его строительству, неприемлема. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» председатель парламентской комиссии по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Киев неоднократно получал и получает «политическую и финансовую поддержку от Евросоюза», однако при этом поддерживает санкции США, подрывающие «нашу энергетическую политику», заявил политик.



Ранее Эрнст заявил, что Германия задумается о контрмерах, если США введут санкции против газопровода «Северный поток-2». В частности, рассматривается вариант повышения пошлин на импортный американский газ, добытый методом фрекинга.

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