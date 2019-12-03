В РФ разрешили онлайн-продажу ювелирных украшений

12:42 | 4.12.2019

Правительство России легализовало онлайн-продажу ювелирных украшений, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постановление, подписанное премьер-министром Медведевым. Отмечается, что такая торговля будет разрешена при условии обязательной сертификации драгоценных камней, а также наличия пробирного клейма на каждом изделии из драгоценного металла. Таким образом, постановление вносит в действующие правила продажи товаров новый пункт.

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