Власти США вновь отказали в выдаче виз делегации из России

12:32 | 4.12.2019

Власти США не выдали визы делегации Федерального казначейства России и дипломату Олегу Мальгинову, заявили в российском посольстве в Вашингтоне, передает РИА «Новости». Отмечается, что Мальгинов должен был посетить Молодежный форум в Нью-Йорке 28–29 ноября.



В российской дипмиссии подчеркнули, что посольство США в Москве пытается оправдать длительные сроки оформления американских виз для граждан России нехваткой консульских сотрудников. Однако эти «отговорки» не соответствуют действительности, сообщает iz.ru.



Как напоминает «Интерфакс», ранее американские власти не выдали визы 18 представителям российской делегации в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН.

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