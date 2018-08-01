Депутаты Госдумы приняли закон об электронных трудовых книжках

16:54 | 3.12.2019

Депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении законопроект о введении в стране электронных трудовых книжек взамен бумажных, передает MK.ru. Изменения вносятся в Трудовой кодекс, федеральный закон «Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования», а также в КоАП.



Согласно законопроекту, с 1 января 2020 года работодатели смогут использовать трудовые книжки в электронном виде и постепенно отказаться от бумажных документов. Работники до 31 декабря 2020 года могут подать заявление работодателю о том, какой книжкой они хотят пользоваться — бумажной или электронной. Однако, граждане, которые устраиваются на работу после 1 января 2021 года, оформлять бумажные трудовые книжки уже не смогут, передает ТК «Дождь».

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