Почти половина россиян считают свое питание правильным

16:49 | 3.12.2019

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подвел итоги исследования пищевых привычек населения России. Согласно опросу 48% россиян считают свое питание правильным, столько же — неправильным. Чаще всего о правильности своего рациона говорят представители старшего поколения: от 45 до 59 лет (52%) и от 60 лет (35%). Неправильным свое питание считают чаще всего молодые люди от 25 до 34 лет (56%), передает РИА «Новости».



Под правильным питанием россияне понимают в первую очередь отказ от вредных продуктов (43%). Около трети россиян связывают правильный рацион с принятием небольших порций пищи 4–5 раз в день (35%), употреблением достаточного количества воды (35%), только органических продуктов (33%), умеренным питанием (31%) и контролем состава пищи (30%).

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