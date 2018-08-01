Экс-депутата Госдумы от «Единой России» Шлегеля уволили с работы в Германии

15:11 | 3.12.2019

Экс-депутата Госдумы от «Единой России» Роберта Шлегеля, который уехал жить в Мюнхен, уволили с работы в международной компании Acronis. Экс-парламентарий уточнил, что такое решение работодатель принял после публикации в Sueddeutsche Zeitung, передает РИА «Новости».



Ранее издание написало, что Шлегель весной 2019 года получил гражданство Германии и переехал в Мюнхен. Он стал директором по стратегическим проектам и операциям в немецкой штаб-квартире международной компании Acronis, занимающейся кибербезопасностью. Газета также отмечала, что ранее Шлегель сотрудничал с молодежным движением «Наши», которое, по данным издания, причастно к проведению хакерских атак.



Как напоминает ТК «Дождь», в 2006–2007 годах Шлегель работал пресс-секретарем движения «Наши», созданного администрацией президента РФ, в 2010 году на съезде его избрали комиссаром. С 2007 по 2016 годы он был депутатом Госдумы в составе фракции «Единая Россия».

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