Пакистан вернет России 93,5 млн долларов долга времен СССР

15:06 | 3.12.2019

Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн, передает РБК. Отмечается, что долг образовался в рамках экспортно-импортных операций между СССР и Пакистаном.



Соглашение подписали замминистра финансов России Сергей Сторчак и чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в России Кази Халилулла, передает РИА «Новости».

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