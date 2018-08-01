Бывший комиссар движения «Наши» получил немецкое гражданство

16:38 | 2.12.2019

Фото: lenta.ru

Роберт Шлегель, экс-депутат государственной думы пятого и шестого созывов избиравшийся от партии «Единая Россия», а также ранее являвшийся комиссаром партийного движения «Наши», получил немецкое гражданство. Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.



Сам бывший народный избранник заявил изданию, что разочаровался в политике, а его взгляды сильно изменились. По его словам он стал «совершенно обычным человеком».



«Я хочу, чтобы мои дети росли в Германии как часть культуры и народа, к которому они принадлежат», - заявил экс-депутат изданию.

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