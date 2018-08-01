Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири»

14:39 | 2.12.2019

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири». Церемония начала поставок топлива по восточному маршруту состоялась в понедельник. Главы двух стран общались друг с другом с помощью телемоста, передает Kp.ru.



Согласно действующему контракту, через газопровод «Сила Сибири» будет ежегодно перекачиваться 38 млрд кубометров голубого топлива.

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