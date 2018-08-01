14:28 | 2.12.2019

Министр энергетики США Рик Перри ушел в отставку. «Сегодня я прощаюсь с министерством энергетики. Было честью и привилегией работать в администрации президента США Дональда Трампа в качестве министра», — написал политик в своем Twitter-аккаунте.



Глава Минэнерго подал прошение об отставке в середине октября. Тогда же Трамп предложил на должность его преемника кандидатуру замминистра Дэна Бруйетта.



Рик Перри намерен работать в штате Техас, губернатором которого был раньше. Перри отрицал, что решение об отставке связано с его причастностью к «украинскому скандалу», передает РИА «Новости».

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