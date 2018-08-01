В Петербурге два сотрудника автосалона похитили и продали 18 машин

14:18 | 2.12.2019

В Петербурге сотрудники полиции задержали двух работников автоцентра, подозреваемых в похищении 18 автомобилей. Задержанными оказались двое 35-летних оценщиков автосалона. Уточняется, что злоумышленники за несколько дней смогли вывезти 18 легковых автомобилей, которые ранее компания приобрела для дальнейшей перепродажи. Затем подозреваемые продавали машины по поддельным договорам. Исчезли десять «Фольксвагенов», по две «Шкоды» и «Шевроле», а также «Хёндэ Солярис», «Тойота», «Форд» и «Вольво». Ущерб в автоцентре оценили в 15,2 млн рублей, передает fontanka.ru.

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