Синоптики предупредили россиян об аномально теплой погоде в декабре

14:08 | 2.12.2019

Температура в декабре на 40% территории России будет выше нормы, осадки будут выпадать неравномерно, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд. Теплее, чем обычно будет в Северо-Западном федеральном округе, Приволжском округе, на западе Центрального округа и средней Сибири, а также в Западной Сибири. Вильфанд также пояснил, что повышенная температура будет сменяться заморозками. По его словам, температура в России будет меняться «скачкообразно».



Остальные территории, по словам синоптика, ожидают обыкновенные для этого времени температуры.

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