Названы регионы РФ с самыми большими зарплатами

14:02 | 2.12.2019

Эксперты составили рейтинг российских регионов с наибольшим числом работников, зарабатывающих от 100 тыс. руб. в месяц. Самые высокие зарплаты в Чукотском и Ямало-Hенецком автономном округах, где высокие «северные надбавки», а также в Москве. Там такая зарплата у 32%, 31,7% и 27,4% работников соответственно. Также в число регионов, где более 20 процентов жителей получают зарплату более 100 тысяч, вошли Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Сахалинская область, сообщает РИА «Новости».



В конце рейтинга в этом году располагается Кабардино-Балкария, где доля высокооплачиваемых сотрудников равна 0,7%. Также в конце списка Калмыкия, Псковская и Ивановская области, Мордовия, Орловская область и Дагестан. Здесь менее чем 1% сотрудников получает зарплаты от 100 тыс. руб.

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