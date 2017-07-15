На острове Сицилия начали продавать дома за один евро

15:44 | 29.11.2019

В небольшом итальянском городе Бивона (Сицилия) продаются дома за один евро, сообщает The Sun. Некоторые из предлагаемых покупателям объектов находятся в ужасающем состоянии, другие требуют минимальных вложений, отмечает издание. Цель программы — привлечь в постепенно отмирающий город новых жителей. Издание отмечает, что, хотя город и так небольшой, его население за 40 лет сократилось в два раза — до 4 тыс. человек. Строгих обязательств по поводу использования приобретенного дома нет. Из него можно будет сделать магазин, ресторан и т.д.

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