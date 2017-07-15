Три женщины обвинили посла США в Евросоюзе в сексуальных домогательствах

16:31 | 28.11.2019

Три женщины выступили с публичными обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны постоянного представителя США в Евросоюзе Гордона Сондленда. Об этом сообщается в совместной публикации Propublica и Portland Monthly.



По информации издания The Hill, Николь Вогель, Джана Солис и Натали Септ сообщили, что Сондланд целовал или пытался сделать это без их согласия, а после получения отказов посол якобы чинил им препоны в профессиональном смысле. Кроме того, одна из обвинительниц утверждает, что посол обнажился перед ней.



Сам дипломат все категорически отрицает, называя заявление женщин «скоординированными для политических целей».

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