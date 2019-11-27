В «Нафтогазе» пообещали не перекрывать поток газа из России

13:18 | 28.11.2019

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что Украина не перекроет поток газа из России, даже если стороны не заключат соглашение о транзите газа до конца года, передает russian.rt.com. Срок нынешнего соглашения истекает 31 декабря. По мнению Витренко, вентиль перекроет «Газпром», а не «Нафтогаз».



Ранее пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Москва передала Киеву предложения по заключению соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом», но времени для решения вопроса осталось мало.

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