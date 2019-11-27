В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

13:09 | 28.11.2019

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным днем, передает РИА «Новости». Предполагается, что российское правительство осуществит перенос выходных дней таким образом, что 31 декабря станет нерабочим днем, если этот день не выходной, согласно календарю.



При этом общее количество нерабочих праздничных дней должно будет сохраниться в объеме, установленном Трудовым кодексом.

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