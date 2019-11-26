По данным СМИ, власти Кипра лишили гражданства Олега Дерипаску

15:21 | 27.11.2019

Российский предприниматель Олег Дерипаска оказался в числе россиян, которых власти Кипра решили лишить гражданства, сообщает издание Politis. Также гражданства республики лишились сын и дочь Дерипаски, а также бывшие члены правления Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и Александр Бондаренко.



Как напоминает lenta.ru, в начале ноября кипрские власти объявили об отзыве гражданства у 26 иностранных участников программы «золотых паспортов». Сообщалось, что в их числе девять россиян, однако их имена были неизвестны.

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