На американском сегменте МКС ночью сломался туалет

15:15 | 27.11.2019

Туалет на американском сегменте Международной космической станции (МКС) ночью вышел из строя. В настоящее время он снова работает, следует из переговоров экипажа с наземными специалистами.



Отмечается, что на борту станции находятся два устройства для сбора отходов жизнедеятельности: ассенизационно-санитарное устройство (АСУ) в российском модуле «Звезда» и WHC — в американском модуле Tranquility.

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