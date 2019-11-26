В Москве арестованы двое подозреваемых в убийстве главы центра «Э» МВД Ингушетии

12:58 | 27.11.2019

В Москве задержаны двое подозреваемых в убийстве главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Как сообщают СМИ, Басманный суд заключил под стражу на два месяца уроженцев Ингушетии Гелани Костоева и Ахмеда Арапиева. Им предъявлено обвинение по двум статьям — «Убийство двух и более лиц» и «Незаконное ношение оружия».



По предварительным данным, мотивом убийства стала кровная месть. Эльджаркиева считали причастным к убийству одного из лидеров течения баталхаджинцев (последователей учений религиозного деятеля Батал-Хаджи Белхороева) Ахмеда Белхороева в декабре 2018 года, сообщает lenta.ru.

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