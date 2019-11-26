В РФ зафиксировано рекордное число вакансий

12:21 | 27.11.2019

Число вакансий в отечественных компаниях превысило миллион и сто тысяч — рекордное значение как минимум с 2016 года, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата по итогам II квартала текущего года. В издании отмечают, что такое увеличение произошло по причине уменьшения экономически активного населения, а также, в частности из-за развития новых проектов.



Возросший спрос на сотрудников фиксируют сервисы HeadHunter и «Работа.ру», это следует также из данных Росстата. Наибольший кадровый дефицит наблюдается в сфере розничной торговли, производства, сельского хозяйства, эксплуатации зданий, строительства.

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