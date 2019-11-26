Украинский певец Андрей Данилко расплакался на телешоу «Х-Фактор»

12:15 | 27.11.2019

Украинский певец Андрей Данилко (известный также как Верка Сердючка) удивил зрителей проекта «Х-Фактор» на украинском телевидении. Он заявил о своей некомпетентности в качестве наставника, расплакался и покинул студию проекта.



Как отмечает РБК, певцу необходимо было выбрать, кто из его воспитанников покинет проект. Данилко не сдержал слез, назвал себя «придурком» и сказал, что не готов выбирать, поэтому покидает проект.



Он также выразил надежду, что в шоу появится какой-то наставник, который сможет помочь участникам проекта.

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