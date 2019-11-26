Владивосток официально стал столицей Приморья

12:06 | 27.11.2019

Статус Владивостока как столицы Приморского края закреплен законодательно. Об этом сообщили сообщает в пресс-службе Законодательного Собрания Приморского края. Напомним Путин в декабре 2018 года подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.



Отмечается, что на выполнение столичных функций город получит дополнительное финансирование.

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