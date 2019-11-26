Жириновский пригрозил уничтожить Украину

11:52 | 27.11.2019

Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить. Лидер ЛДПР считает, что Москва способна превентивно ликвидировать Киев. Об этом политик заявил, комментируя текущее отношение Дональда Трампа к Украине, передает РИА «Новости».



«Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня – это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку», — заявил Жириновский. «Если Украина не остановится, нам придется превентивно ее уничтожить», - добавил он.

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