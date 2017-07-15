Неизвестные военные самолеты атаковали объекты в районе сирийского эль-Баба

16:54 | 26.11.2019

В понедельник неизвестные военные самолеты нанесли несколько ударов в районе сирийского Эль-Баба, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Sham FM. Уточняется, под удары попали деревни, находящиеся под контролем протурецких группировок.



Ливанский телеканал al-Mayadeen также сообщил, что «неизвестные самолеты» произвели авиаудары по северо-востоку сирийской провинции Алеппо. При этом утверждается, что удары были нанесены по нефтеперерабатывающим предприятиям.

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