«МегаФон» продолжает удерживать лидерство по качеству связи

16:00 | 26.11.2019

По итогам 10 месяцев 2019 года сохранилась положительная динамика развития сетей мобильной связи операторов «большой четверки». Согласно отчетным данным подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службы, количество РЭС основных операторов сотовой связи возросло до 786,6 тыс. Это на 12% выше показателей начала года.



Наибольшее количество РЭС остается у ПАО «МегаФон» - 245 432 (+ 17 471 РЭС с начала года), тогда как у ПАО «МТС» - 190 877 РЭС (+13 655 РЭС), у ПАО «ВымпелКом» - 169 220 РЭС (+22 244 РЭС) и у ООО «Т2 Мобайл» - 181 118 РЭС (+32 255 РЭС), сообщает пресс-служба Роскомнадзора.



Наибольший прирост РЭС у операторов «большой четверки» наблюдается в стандарте LTE (+30% с начала года и составляет на начало ноября более 318 тыс.), что соответствует возрастающему спросу на повышение качества услуг передачи данных в сетях сотовой связи и скорости доступа к интернету.

© «Вечерние ведомости»