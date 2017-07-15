Европейские ученые назвали наименее подверженную раку группу крови

13:23 | 26.11.2019

Европейские ученые выявили зависимость между риском развития онкологических заболеваний у человека и его группой крови, сообщает medikforum.ru. Как утверждается, исследователи обобщили собранные за 25 лет данные о тысяче пациентов.



Самой уязвимой оказалась первая группа крови. Наименее подверженной риску развития злокачественных образований оказалась вторая группа крови. Но только при условии, что человек не имеет вредных привычек и ведёт здоровый образ жизни, отмечает издание.



Ученые полагают, что группой крови обусловлены особенности защиты организма от токсинов, вирусов и бактерий.

© «Вечерние ведомости»