Россия и мир
13:23 | 26.11.2019
Европейские ученые назвали наименее подверженную раку группу крови
Самой уязвимой оказалась первая группа крови. Наименее подверженной риску развития злокачественных образований оказалась вторая группа крови. Но только при условии, что человек не имеет вредных привычек и ведёт здоровый образ жизни, отмечает издание.
Ученые полагают, что группой крови обусловлены особенности защиты организма от токсинов, вирусов и бактерий.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:29 | 26.11.2019
В Свердловской области зафиксировали прирост заболеваемости ОРВИ
18:25 | 26.11.2019
Депутат Госдумы поможет южноуральцам с газом и транспортом
18:19 | 26.11.2019
Пермские культурные проекты признаны лучшими в стране
18:12 | 26.11.2019
Полицейские ищут свердловчанина, пропавшего месяц назад
18:12 | 26.11.2019
Пермская школа №2 им. Василия Татищева отпраздновала 100-летний юбилей
18:09 | 26.11.2019
В пермских лесах обустраивают лыжные трассы
17:58 | 26.11.2019
Прием жителей Прикамья провел депутат ЗС Михаил Арзуманов
17:57 | 26.11.2019
Первого вице-мэра Екатеринбурга могут заменить до конца недели
17:52 | 26.11.2019
В Перми смонтированы конструкции центрального Новогоднего маршрута
17:37 | 26.11.2019
В Свердловской области осудили отца, не платившего алименты
17:14 | 26.11.2019
У аэропорта в Екатеринбурге закрыли стоянку для таксистов
17:01 | 26.11.2019
В Екатеринбурге произошел пожар в ремонтно-механической мастерской
16:41 | 26.11.2019
В Челябинске прошел полуфинал состязаний «Русский силомер»
16:32 | 26.11.2019
Денег нет…: в Екатеринбурге бюджетный процесс трещит по швам
16:13 | 26.11.2019
«Уралмашзавод» подготовил краны для проекта на Кольском полуострове
15:54 | 26.11.2019
На метро в Екатеринбурге опять не выделили средств
15:38 | 26.11.2019
Юный пианист из Прикамья вышел в финал Всероссийского конкурса талантов «Синяя птица»
15:36 | 26.11.2019
Дело о жуткой расправе в Сухом Логу пересмотрит областной суд
15:14 | 26.11.2019
В Екатеринбурге пропала женщина
14:57 | 26.11.2019
Свердловский СПИД-центр признан одним из лучших в стране
14:40 | 26.11.2019
Более 45 региональных НКО представят свои проекты на Пермском краевом общественном форуме
14:39 | 26.11.2019
Свердловскую область тиранят бомжи
14:22 | 26.11.2019
В Свердловской области пропал мужчина
14:06 | 26.11.2019
Бизнесмены Екатеринбурга решили нажиться на проблемах гордумы
13:46 | 26.11.2019
Екатеринбургу грозит срыв бюджетного процесса
13:32 | 26.11.2019
Жители Пермского края помогут исполнить новогодние желания детей
13:25 | 26.11.2019
Екатеринбург может лишиться Универсиады-2023
13:01 | 26.11.2019
Из-за износа светофоров в Екатеринбурге гибнут люди
12:53 | 26.11.2019
С 29 ноября прикамцы смогут смотреть программы регионального канала на «Общественном телевидении России»
12:37 | 26.11.2019
7 января в Перми стартует турнир по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж»
12:33 | 26.11.2019
Рейды сотрудников ГИБДД в Свердловской области участятся к концу недели
12:09 | 26.11.2019
В Екатеринбурге водитель сбил девочку-подростка