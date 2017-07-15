В России собираются ввести обязательную маркировку животных

12:46 | 26.11.2019

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года. Инициатива о маркировке животных была предложена ещё в феврале. В список должны войти кошки и собаки, а также мелкий и крупный рогатый скот.



Как отмечает gazeta.ru, владельцы питомцев смогут сами выбрать способ маркировки, все они будут бесплатными. Маркировка необходима, чтобы потерявшееся животное могли быстро найти, кроме того, законы, касающиеся питомцев, на деле не работают без единой системы идентификации.

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