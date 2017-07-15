В результате сильного землетрясения в Албании погибли пять человек

12:42 | 26.11.2019

В результате землетрясения в Албании погибли пять человек, сообщает 26 ноября Faktor.al. Еще 150 были ранены. Больше всего от толчков пострадали столица Тирана и город Дуррес. Отмечается, что под завалами могут находиться десятки людей. На месте работают спасатели. Информация о пострадавших российских гражданах не поступала.



Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на вторник, 26 ноября.

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