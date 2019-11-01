Финансовые аналитики предсказали рублю ослабление до конца 2019 года

15:02 | 22.11.2019

Большинство финансовых аналитиков, опрошенных изданием РБК, считают, что курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 рублей за доллар. На том же уровне находятся и ожидания экономистов агентства Bloomberg.



Эксперты указывают, что факторов в поддержку укрепления рубля нет, но и шоковых событий не предвидится.

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