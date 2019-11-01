Очередная большая пресс-конференция Путина состоится 19 декабря

14:54 | 22.11.2019

Большая пресс-конференция, которую каждый год традиционно проводит Путин, назначена на 19 декабря, сообщается на сайте Кремля.



Где именно она пройдет, будет объявлено позднее. Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации президента начал прием заявок на аккредитацию.



Как напоминает iz.ru, традиционно большая пресс-конференция длится несколько часов. В 2008 году был установлен рекорд — 4 часа 40 минут, за которые Путин ответил более чем на 100 вопросов.

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