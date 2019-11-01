ФСБ задержала планировавших членов организации «Хизб ут-Тахрир»

14:48 | 22.11.2019

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Москве, Тюмени и Татарстане девятерых членов запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир», передает iz.ru.



По данным ФСБ, задержанные занимались распространением террористической идеологии среди мусульман и вербовали граждан в свои ряды. Кроме того, силовики заявляют, что задержанные готовили почву для свержения власти и создания так называемого всемирного халифата.

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