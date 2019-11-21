В прокуратуре сообщили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду

12:21 | 22.11.2019

Заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев рассказал журналистам, что устроивший стрельбу в Благовещенске студент имел склонности к суициду. По его словам, их выявили сотрудники призывной комиссии в военкомате, но не сообщили в учебное заведение. «Ссылаются на свои ведомственные инструкции, что запрещено разглашать эти данные», — сказал Ткачев. Замгенпрокурора также отметил, что проверка затронет работу военных комиссариатов.



Как напоминает РИА «Новости», 14 ноября девятнадцатилетний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.

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