В небе над Лос-Анджелесом загорелся Boeing 777

12:14 | 22.11.2019

Пассажирский самолет авиакомпании Philippine Airlines пролетел над Лос-Анджелесом с пылающим двигателем. Видео инцидента опубликовал телеканал CBS. На кадрах из салона самолёта, а также с улицы видно, как в какой-то момент из двигателя лайнера показывается пламя. При этом происходит это несколько раз.



Спустя примерно час после взлета авиалайнер благополучно приземлился в аэропорту отправления. По словам представителя воздушной гавани, воспламенение двигателя произошло из-за механической неисправности. Никто из пассажиров рейса не пострадал. Они были пересажены на другой самолет, сообщает РБК.

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