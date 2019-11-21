Эксперты перечислили наиболее подверженные риску исчезновения профессии

11:43 | 22.11.2019

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) назвали профессии, которые находятся под угрозой исчезновения из-за появления новых технологий, сообщили телеканалу RT в ИТИ. Специалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.



Эксперты пояснили, что данные профессии не требуют от соискателей развитого воображения, а также лишают работников необходимости принимать сложные решения. В ИРИ уточнили, что под угрозой скорее находятся профессии, где не задействованы творческая или эмоциональная составляющая, передает lenta.ru.

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