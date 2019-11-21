В Госдепе США потребовали от Турции отказаться от российских С-400

11:35 | 22.11.2019

В Госдепе США заявили, что Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, чтобы не столкнуться с американскими санкциями. По словам чиновника ведомства, власти Турции «знают, что у них есть выбор, и выбор состоит в том, чтобы избавиться от С-400».



Как напоминает РБК, Турция закупила у России несколько дивизионов С-400 в 2018 году за $2,5 млрд. Поставки зенитных ракетных комплексов начались летом этого года и досрочно завершились 1 ноября.



США требовали отказаться от сделки и взамен купить американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции, отмечает РИА «Новости».

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