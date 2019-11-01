16:57 | 21.11.2019

Путин принял участие в открытии двух первых Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает «РИА Новости». Отметим, что движение было открыто по направлениям «Одинцово–Лобня» и «Нахабино–Подольск». Путин прокатился на поезде отечественного производства «Иволга» от Белорусского вокзала до остановки «Фили».



Сопровождавший его в поездке глава РЖД Олег Белозеров предложил Путину прокатиться на уже беспилотном поезде по Московскому центральному кольцу (МЦК) в 2021 году.

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