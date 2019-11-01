Премьер-министр Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ

16:49 | 21.11.2019

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ. По его словам, сумма превысила 175 млрд рублей. Об этом премьер-министр сообщил в ходе заседания правительства РФ, посвящённому обсуждению готовности жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2019−2020 годов.



При этом Медведев заявил, что по сравнению с 2018 годом долги сократились, однако незначительно.

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