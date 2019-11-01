Защита сестер Хачатурян просит рассмотреть их дело судом присяжных

16:15 | 21.11.2019

Адвокаты сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, подали ходатайство о рассмотрении их дел с участием присяжных заседателей. Об этом заявил адвокат Алексей Липцер. По его словам, в данном случае рассмотрение дел судом присяжных будет «более объективно», нежели единоличное рассмотрение судьей.



Как отмечает «Эхо Москвы», сторона защиты настаивает, что убийство произошло в рамках самообороны. По словам адвоката, отец Ангелины, Кристины и Марии унижал их и насиловал.

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