15:38 | 21.11.2019

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас, передает «Интерфакс». ЧП произошло накануне во время опытов по максимальному заполнению топливных баков космического корабля криогенной жидкостью. Ракета при этом не была полностью собрана — ее головная часть находится в сборочном цехе, компания решает ее дальнейшую судьбу.



Как отмечает iz.ru, первый испытательный полет опытной Starship на высоту до 20 км был запланирован на декабрь. Корабль представили в конце сентября, он предназначен для доставки грузов и космонавтов на Луну и Марс.

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