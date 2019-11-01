Путин уверен, что китайская экономика эффективней американской

13:10 | 21.11.2019

Путин считает, что китайская экономика гораздо более эффективна, нежели чем американская. По его мнению, именно об этом свидетельствует торговая война между КНР и США. Об этом Путин заявил в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!».



По словам Путина, совокупно китайская экономика работает гораздо более эффективно, чем многие другие крупные экономики мира, в том числе и американская, и это объясняет вводимые США против Китая ограничения.

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