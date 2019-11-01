В некоторых городах России возникли очереди за справками для водителей

12:50 | 21.11.2019

В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов, передает russian.rt.com.



Как передает «Российская газета», власти РФ обяжут автомобилистов не только проходить собеседование с врачами и проверять зрение, но и сдавать анализы крови и мочи. Новые правила утверждены приказом Минздрава. Все это приведет к подорожанию справки в несколько раз, отмечет издание.



Отмечается, что очереди к наркологическому диспансеру образовались в Воронеже, Оренбурге и Ярославле.

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