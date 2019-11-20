Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала Россию «самым трудным партнером»

11:34 | 21.11.2019

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что диалог необходимо вести даже «с самыми трудными партнерами», имея в виду Россию. Об этом глава прибалтийской республики заявила в интервью EurActiv.



При этом политик обвинила РФ в несоблюдении взятых на себя международных обязательств. «Не секрет, что России всё равно на собственные подписи на международных актах, и, проанализировав эту ситуацию, НАТО пришло к выводу, что существуют значительные риски», — сказала Кальюлайд, передает iz.ru.



Кальюлайд также сообщила о постоянно растущем числе российских военных на западных границах с Эстонией.

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