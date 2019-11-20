Россия и мир
11:34 | 21.11.2019
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала Россию «самым трудным партнером»
При этом политик обвинила РФ в несоблюдении взятых на себя международных обязательств. «Не секрет, что России всё равно на собственные подписи на международных актах, и, проанализировав эту ситуацию, НАТО пришло к выводу, что существуют значительные риски», — сказала Кальюлайд, передает iz.ru.
Кальюлайд также сообщила о постоянно растущем числе российских военных на западных границах с Эстонией.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
12:28 | 21.11.2019
В Пермском крае появится рабочая группа по защите прав дольщиков
12:24 | 21.11.2019
И опять «своевременная» замена теплосети: в нескольких домах Екатеринбурга станет холодно
12:03 | 21.11.2019
«ЕЭС-Гарант» расширяет географию присутствия
11:54 | 21.11.2019
В результате ДТП на Урале скончалась беременная женщина
11:31 | 21.11.2019
В Нижнем Тагиле по вине коллег в своей больнице погиб кардиолог
11:15 | 21.11.2019
В Екатеринбурге состоится очередной бесплатный онкосубботник
10:43 | 21.11.2019
Пропавшую в Екатеринбурге школьницу вернули домой
10:27 | 21.11.2019
Энергетики «Т Плюс» напоминают о необходимости соблюдать осторожность возле теплосетевых объектов
10:08 | 21.11.2019
Областные власти держат на контроле экологическую ситуацию на Черноисточинском водохранилище
09:44 | 21.11.2019
В Екатеринбурге выбрали «народного участкового-2019»
09:36 | 21.11.2019
В Свердловской области назвали среднюю зарплату за сентябрь
09:16 | 21.11.2019
В Екатеринбурге уже полмесяца идут поиски пропавшего молодого человека
19:03 | 20.11.2019
В Академическом состоялось открытие нового участкового пункта полиции
19:02 | 20.11.2019
Пермский край и Бразилия намерены расширить сотрудничество по экспорту образования и машиностроению
18:51 | 20.11.2019
В Свердловской области ищут пропавшего молодого человека
18:16 | 20.11.2019
В центре Екатеринбурга начали устанавливать новогоднюю елку
18:09 | 20.11.2019
Проект бюджета Перми на 2020-2022 годы утвержден в первом чтении
18:00 | 20.11.2019
В Перми на 4 земельных участках установили специальную зону образовательных учреждений
17:59 | 20.11.2019
Назначена дата первого судебного заседания по резонансному делу детского врача из Алапаевска
17:48 | 20.11.2019
В 2020 году дистанционный мониторинг артериального давления заработает во всех больницах Прикамья
17:47 | 20.11.2019
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка от менингококковой инфекции
17:19 | 20.11.2019
Среднеуральскую птицефабрику наказали за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия
17:16 | 20.11.2019
В екатеринбургском ЦПКиО стартует сезон массового катания на коньках
17:03 | 20.11.2019
В Екатеринбурге сотрудники ФСИН представились модельным агенством, чтобы задержать девушку
16:46 | 20.11.2019
Сотрудник нижегородского «ЦКТ-регионы» отреагировал на материал о беспределе в уральском филиале
16:20 | 20.11.2019
В Екатеринбурге пропала пенсионерка, не ориентирующаяся в пространстве
15:51 | 20.11.2019
Опасную для здоровья говядину сожгли в Екатеринбурге
15:35 | 20.11.2019
Пермяки сделали кормушки для птиц и установили их во всех районах города
15:30 | 20.11.2019
В Свердловской области изъяли несколько килограмм контрабандной красной и черной икры
15:25 | 20.11.2019
Преподаватель из Прикамья одержала победу на всероссийском конкурсе
15:18 | 20.11.2019
В Сысерти пожарные спасли человека
14:55 | 20.11.2019
Свердловские предприниматели получили советы от членов правительства
14:24 | 20.11.2019
На Урале произошёл выброс вредных веществ в атмосферу