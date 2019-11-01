«МегаФон» удерживает лидерство по числу базовых станций LTE в России

18:08 | 20.11.2019

Роскомнадзор отмечает положительную динамику развития сетей связи четвертого поколения. Согласно данным подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службы, за 10 месяцев у операторов «большой четверки» увеличилось количество радиоэлектронных средств (РЭС) стандарта LTE на 30%, составив на 1 ноября более 318 тыс.



Как сообщает пресс-служба Роскомнадзора, наибольшее количество РЭС, работающих в стандарте LTE, остается у ПАО «МегаФон» (106 038). У ПАО «МТС» - 73 759, ООО «Т2 Мобайл» - 74 434 и ПАО «ВымпелКом» - 64 032.



Наибольшее количество РЭС стандарта LTE размещено в 4-х субъектах: в Санкт-Петербурге (16 541 РЭС), Москве (38 046 РЭС), Московской области (28 362 РЭС) и Краснодарском крае (15 578 РЭС).



В целом доля РЭС стандарта LTE составила на 1 ноября 40% от их общего количества у операторов «большой четверки» (в начале года – 35%).

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