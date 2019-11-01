В Берлине во время лекции зарезали сына экс-президента Германии

12:19 | 20.11.2019

В Берлине мужчина убил сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, врача Фрица фон Вайцзеккера.



По данным полиции, происшествие произошло в клинике Schlosspark, которая находится рядом с дворцом Шарлоттенбург в Берлине. Во вторник 59-летний специалист выступал там с лекцией, посвященной проблемам с печенью. Во время выступления к Вайцзеккеру подошел мужчина и ранил его ножом. В результате врач скончался от полученных ранений.



Указывается, что полиции удалось задержать подозреваемого. Его мотивы пока не известны.

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