Государственные органы перестанут принимать граждан РФ к 2024 году

11:23 | 20.11.2019

Федеральные и региональные органы власти к 2024 году полностью прекратят прием граждан и передадут эту функцию многофункциональным центрам (МФЦ). Об этом сообщают «Известия». По данным издания, все услуги будут доступны в электронной форме, а гражданам не потребуется самостоятельно заполнять заявления - эта функция будет возложена на сотрудников МФЦ.



Ожидается, что законопроект, подготовленный Минэкономразвития, вступит в силу с 1 января 2021 года и позволит оптимизировать и улучшить работу госсервисов.

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