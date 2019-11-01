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16:58 | 19.11.2019

НАТО собирается признать космос сферой военной деятельности альянса

НАТО намерена признать космос сферой военной деятельности альянса. Об этом заявил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг. При этом НАТО не намерена разворачивать оружие в космосе, отметил Столтенберг.

Этот шаг, по словам Столтенберга, будет свидетельствовать о том, что альянс продолжает укреплять безопасность во всех областях. Признание космического пространства поможет развитию систем связи, навигации и раннего оповещения, передает РБК.

© «Вечерние ведомости»

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