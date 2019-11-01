НАТО собирается признать космос сферой военной деятельности альянса

16:58 | 19.11.2019

НАТО намерена признать космос сферой военной деятельности альянса. Об этом заявил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг. При этом НАТО не намерена разворачивать оружие в космосе, отметил Столтенберг.



Этот шаг, по словам Столтенберга, будет свидетельствовать о том, что альянс продолжает укреплять безопасность во всех областях. Признание космического пространства поможет развитию систем связи, навигации и раннего оповещения, передает РБК.

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